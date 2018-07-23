بالفيديو... سقوط حجر من حائط البراق يزن 100 كيلوغرام

ويظهر مقطع الفيديو، سقوط حجر على منصة مرتفعة محاطة بالأشجار، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وقال رئيس بلدية القدس نير بركات إن الحجر الذي يزن 100 كيلو غرام سقط دون أن يصاب أحد.
#شاهد— يوسف شرف #غزة (@_Ysharaf) July 23, 2018
لحظة سقوط أحد حجارة "حائط البراق" في المسجد #الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/hELJfRsPok
يشار إلى أن حائط البراق أو حائط المبكى (ومن تسمياته أيضا الحائط الغربي حسب التسمية اليهودية، هو الحائط الذي يحد الحرم القدسي من الجهة الغربية، أي يشكل قسما من الحائط الغربي للحرم المحيط بالمسجد الأقصى، ويمتد بين باب المغاربة جنوبا، والمدرسة التنكزية شمالا، طوله نحو 50م، وارتفاعه يقل عن 20م. ويعتبر من أشهر معالم مدينة القدس
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