بحضور الأمراء والوزراء... لقاء مهم للملك سلمان في جدة

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "جرى خلال الجلسة، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية".

وأضافت الوكالة الرسمية أن "الملك سلمان رحب بأفورقي في المملكة، فيما أبدى الرئيس الإرتيري سعادته بلقائه العاهل السعودي، مؤكدة أن الأخير أقام مأدبة غداء تكريماً لرئيس إرتيريا.

#خادم_الحرمين_الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس #أرتيريا ، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.https://t.co/GGeEnJ0f3K#واس pic.twitter.com/3R8tgNRQGs — واس (@spagov) July 23, 2018

حضر جلسة المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق، بالإضافة إلى القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة السعودية لدى أرتيريا عبد الله بن سلطان الشريف.

وتأتي زيارة الرئيس الإريتري إلى المملكة بعد أيام قليلة من الزيارة التاريخية، التي قام بها إلى إثيوبيا بعد حوالي 22 عاما، وإنهاء حالة الحرب بين البلدين، التقى خلالها مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد ، بعد أقل من أسبوع على إعلان الدولتين انتهاء نزاع استمر عقدين من الزمن.

وجاءت زيارة الرئيس الإريتري إلى إثيوبيا بعد 5 أيام على زيارة آبيي إلى إريتريا في إطار عملية سلام بهدف إنهاء سنوات من العداء والنزاع.