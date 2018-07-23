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18:46 23 يوليو/ تموز 2018
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    حياة اللاجئين السوريين في لبنان

    الدفاع الروسية: خروج أكثر من 300 مدني من "خفض التصعيد الجنوبية الغربية" بسوريا

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 23 يوليو/ تموز، أنه تم فتح ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان.

    مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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    موسكو- سبوتنيك وقال رئيس مركز إدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، إنه تم فتح أول ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان، مشيرا إلى أنه سيتم فتح ثلاثة نقاط أخرى بحلول 27 يوليو الجاري.

    وأوضح ميزينتسيف، خلال اجتماع بمقر التنسيق وزارتي الدفاع والخارجية لعودة اللاجئين السوريين، "تم فتح ممرين لعبور اللاجئين إلى أراضي سوريا للقادمين من الأردن ولبنان".

    وتابع "قريبا سيتم فتح 3 مراكز للاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين وهم أبو الظهور والصالحية وتدمر. وسيتم تجهيزهم يوم 27 يوليو".

    كما أعلنت الدفاع الروسية اليوم عن خروج أكثر من 300 مدني من منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية في سوريا عبر نقطة العبور "كفر- شمس".

    وقال كبير مناوبي العمليات في مقر التنسيق العقيد إيغور سيرغييف، خلال اجتماع لمقر التنسيق التابع لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية الروسية بشأن عودة اللاجئين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية: "خلال اليوم الماضي خرج 311 مدنيا من منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية عبر نقطة العبور "كفر- شمس". ومنذ 27 حزيران/ يونيو 2018 ، خرج من منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية 46465 شخصا، توجه 7268 منهم إلى مخيمي اللاجئين — "جباب" و"رساس" ".

    وأشار سيرغييف، إلى أنه يوجد حاليا، في المخيمين المذكورين 2071 شخصا. وقد وصل خلال اليوم الفائت 302 لاجئ إلى مخيم "جباب".

    وأضاف سيرغييف، من محافظة القنيطرة بالمنطقة الجنوبية الغربية لخفض التصعيد، إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تأمين خروج 56 حافلة أقلت أعضاء المجموعات المسلحة غير الشرعية وأسرهم، الذين بلغ عددهم 1781شخصا.

    هذا وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، قد أعلن اليوم الاثنين، أن التنسيق المشترك بين الإدارات التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية الروسية، سمح بتطوير خطة عمل من أجل عودة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

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    الكلمات الدلالية:
    اللاجئين السوريين, الدفاع الروسية, سوريا
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