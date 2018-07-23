الدفاع الروسية: فتح ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 23 يوليو/ تموز، أنه تم فتح ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان.

موسكو- سبوتنيك وقال رئيس مركز إدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، إنه تم فتح أول ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان، مشيرا إلى أنه سيتم فتح ثلاثة نقاط أخرى بحلول 27 يوليو الجاري.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova موسكو تجري مشاورات مع بلدان أخرى لرفع العقوبات عن سوريا

وأوضح ميزينتسيف، خلال اجتماع بمقر التنسيق وزارتي الدفاع والخارجية لعودة اللاجئين السوريين، "تم فتح ممرين لعبور اللاجئين إلى أراضي سوريا للقادمين من الأردن ولبنان".

وتابع "قريبا سيتم فتح 3 مراكز للاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين وهم أبو الظهور والصالحية وتدمر. وسيتم تجهيزهم يوم 27 يوليو".