القوات العراقية توقع بأخطر الإرهابيين وتدمر بقاياهم قرب بغداد

حققت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، ضمن عملياتها المستمرة، أهدافا نوعية في ملاحقة أخطر عناصر تنظيم "داعش" وتدمير مخلفاته الخطرة في البلاد، ومنها قرب العاصمة بغداد.

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، في ثلاثة بيانات تلقتها مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تنفذ واجب تفتيش ضمن مناطق (الزمبرانية، الدهلة، المعامير الثالثة)، غرب وجنوب العاصمة بغداد.

© REUTERS / SUHAIB SALEM القوات العراقية تضبط وكر مواد ناسفة لـ"داعش" قرب سوريا

وأضاف المركز، أن العملية أسفرت عن العثور على 6 عبوات ناسفة من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية، وقد تمت معالجتها من دون حادث.

وأكمل، فيما تم القبض على متهمين اثنين وفق المادة (446) سرقة في منطقتي الحرية وحي الرسالة وتم تسليمهما إلى الجهات المختصة.

ومن جهته أفاد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول في بيان ثانن، قائلا:

وفق معلومات استخبارية دقيقة، مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية تلقي القبض على (5) مطلوبين وفق المادة 1/4 إرهاب إلى محاكم مخمور، وصلاح الدين، وسامراء، و واسط، وبغداد، شمال ووسط البلاد، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق بإسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان ثالث، أن قيادة شرطة نينوى، تنفذ عملية تفتيش وتنفيذ لأوامر القبض أسفرت عن القبض على (23) داعشيا مطلوباً للقضاء وصادر بحقهم أوامر وفق المادة 4 \ 1 إرهاب.

© AP Photo / Khalid Mohammed العبادي: تم إعادة النظر في انتشار القوات العراقية على الحدود

وبين معن، أن من بين الإرهابيين الذين القي القبض عليهم، ما يسمى المسؤول عن جمع الزكاة لمناطق جنوب الموصل (مركز نينوى، شمال البلاد)، وكذلك بينهم مسؤول ما تسمى (عقارات الدولة في "داعش" الإجرامي).

وتابع، كما أن أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالشرعية، وكذلك بينهم مقاتلين ومن كان يعمل بالحسبة خلال فترة سيطرة "داعش" على مدينة الموصل.

ولفت المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية العراقية، أن الإرهابيين، تم القبض عليهم في منطقة حي القدس في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.