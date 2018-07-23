تسجيل
17:01 23 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    القوات العراقية خلال مهمته في مدينة الموصل، العراق

    القوات العراقية توقع بأخطر الإرهابيين وتدمر بقاياهم قرب بغداد

    © Sputnik . Rafael Daminov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حققت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، ضمن عملياتها المستمرة، أهدافا نوعية في ملاحقة أخطر عناصر تنظيم "داعش" وتدمير مخلفاته الخطرة في البلاد، ومنها قرب العاصمة بغداد.

    أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، في ثلاثة بيانات تلقتها مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تنفذ واجب تفتيش ضمن مناطق (الزمبرانية، الدهلة، المعامير الثالثة)، غرب وجنوب العاصمة بغداد.

    القوات العراقية التي تسعى لتحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    القوات العراقية تضبط وكر مواد ناسفة لـ"داعش" قرب سوريا

    وأضاف المركز، أن العملية أسفرت عن العثور على 6 عبوات ناسفة من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية، وقد تمت معالجتها من دون حادث.

    وأكمل، فيما تم القبض على متهمين اثنين وفق المادة (446) سرقة في منطقتي الحرية وحي الرسالة وتم تسليمهما إلى الجهات المختصة.

    ومن جهته أفاد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول في بيان ثانن، قائلا:

    وفق معلومات استخبارية دقيقة، مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية تلقي القبض على (5) مطلوبين وفق المادة 1/4 إرهاب إلى محاكم مخمور، وصلاح الدين، وسامراء، و واسط، وبغداد، شمال ووسط البلاد، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة.

    وفي سياق متصل، أعلن الناطق بإسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان ثالث، أن قيادة شرطة نينوى، تنفذ عملية تفتيش وتنفيذ لأوامر القبض أسفرت عن القبض على (23) داعشيا مطلوباً للقضاء وصادر بحقهم أوامر وفق المادة 4 \ 1 إرهاب.

    حيدر العبادي
    © AP Photo / Khalid Mohammed
    العبادي: تم إعادة النظر في انتشار القوات العراقية على الحدود

    وبين معن، أن من بين الإرهابيين الذين القي القبض عليهم، ما يسمى المسؤول عن جمع الزكاة لمناطق جنوب الموصل (مركز نينوى، شمال البلاد)، وكذلك بينهم مسؤول ما تسمى (عقارات الدولة في "داعش" الإجرامي).

    وتابع، كما أن أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالشرعية، وكذلك بينهم مقاتلين ومن كان يعمل بالحسبة خلال فترة سيطرة "داعش" على مدينة الموصل.

    ولفت المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية العراقية، أن الإرهابيين، تم القبض عليهم في منطقة حي القدس في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

    وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

    وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

    ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.

    انظر أيضا:

    القوات العراقية تدمر المزيد من خلايا "داعش"
    القوات العراقية تعثر على حقول ألغام لـ"داعش" غربي البلاد
    القوات العراقية تفتش في مكان اختباء زعيم "داعش" الإرهابي
    القوات الجوية العراقية تقصف مواقع لـ"داعش" في منطقة هجين السورية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان Stars over Sacred Mongolian Ovoo للمصور كيكيجي جاو
    قائمة الأعمال المشاركة في مسابقة التصوير الفلكي لعام 2018
    لا تلعب بالنار!
    روحاني لترامب: لا تلعب بالنار!
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك