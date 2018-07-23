السعودية... 65 لاعبا أجنبيا يشاركون في دوري المحترفين لكرة القدم

ارتفع عدد اللاعبين الأجانب الذين تعاقدت معهم أندية دوري المحترفين السعودي خلال فترة تسجيلات الصيف الجاري إلى نحو 65 لاعبا، مقابل 39 لاعبا سعوديا، بالإضافة إلى المدربين الأجانب.

وأرجع المراقبون ارتفاع أعداد اللاعبين الأجانب في أندية دوري المحترفين السعودي إلى قرار اتحاد الكرة بالسماح للأندية بالتعاقد مع 8 أجانب، وإلى تكفل الهيئة بدعم الأندية السعودية، الأمر الذي أشعل سباق تسجيلات الصيف لهذا العام.

© AFP 2018 / Fayez Nureldine نجم عالمي يقترب من الانضمام لأحد الأندية الكبيرة في الدوري السعودي

وشهدت ساحة التدريب في أندية دوري المحترفين السعودي الـ16، حضور عدد كبير من المدربيبن الأجانب، بينهم البرتغالي جوجي جوسيوس في الهلال، والأرجواني دانييل كارينيو في النصر، بينما حضر في الأهلي، المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، والروماني ماريوس سوموديكا في الشباب، والأرجنتيني رامون دياز للاتحاد.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأحد 22 يوليو / تموز على "تويتر" تدشين الصفحة الرسمية لدوري الأمير محمد بن سلمان، والشعار الخاص بالدوري.

كتب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة السعودية تغريدة جاء فيها: "يسرّنا أن ندشّن الصفحة الرسمية لدوري الأمير محمد بن سلمان، حيث سيتم بث أحدث أخبار ونتائج المسابقة، إلى جانب أخبار وأنشطة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان".

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، كان قد أعلن بتسمية دوري الدرجة الأولى السعودي بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، فبراير/شباط الماضي، بحسب مانقل موقع "يورو سبورت".

كما قررت الهيئة العامة للرياضة وقتها دعم كل ناد من أندية الدرجة الأولى بمبلغ 5 ملايين ريال، علاوة على قرار آخر بزيادة اللاعبين الأجانب في الفرق إلى 4 أجانب، ولاعبين اثنين من مواليد السعودية.