الجيش الإسرائيلي يشن غارة تستهدف شبانا فلسطينيين شمالي قطاع غزة

قال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين: "أغارت طائرة عسكرية على خلية مخربين قامت بإطلاق بالونات تخريبية من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

#عاجل أغارت طائرة عسكرية على خلية مخربين قامت بإطلاق بالونات تخريبية من شمال قطاع #غزة باتجاه الاراضي الاسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 23, 2018

وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل توتراً كبيراً منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية في 30 آذار/ مارس الماضي على طول الشريط الحدودي، حيث قتل 142 فلسطينيا وأصيب أكثر من 16 ألفا برصاص الجيش الإسرائيلي، كما شهد قطاع غزة غارات إسرائيلية مكثفة.

وتقول إسرائيل إن غاراتها على القطاع تأتي رداً على إطلاق البالونات الحارقة من داخل القطاع التي تسببت في اشتعال مئات الدونمات [الدونم ألف متر مربع] من الأراضي الزراعية.