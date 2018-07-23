السفير السعودي في اليمن يحمل "الحوثيين" مسؤولية تدهور الوضع الإنساني

قال السفير السعودي لدى اليمن، المدير التنفيذي لمركز "إسناد" للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، محمد بن سعيد آل جابر: "الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران هي سبب تدهور الوضع الإنساني في اليمن".

وأضاف في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الاثنين: "الحوثيون رفضوا الحل السياسي الذي أطال من أمد الأزمة الإنسانية، والمبعوث السابق في آخر إحاطة إلى مجلس الأمن، أكد أنهم من رفضوا الحل السياسي، واليوم لدينا مارتن جريفاس الذي يحظى بدعم دولي كبير من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن".

وأكد السفير السعودي في اليمن أن المملكة ودول التحالف تدعم جهود المبعوث الدولي لإحلال السلام في اليمن وانسحاب "أنصار الله" (الحوثيين) من المدن وتسليم السلاح والانخراط مع المجتمع اليمني.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER اليمن... امتداد المعارك والجيش يصد هجوما لـ "أنصار الله" غرب تعز

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض اليوم الاثنين، بحضور مسؤولين سعوديين وإماراتيين، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة والحالات الطارئة مارك لكوك بخصوص خطة الاستجابة الإنسانية والوضع الإنساني في اليمن، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان الشامسي، ومدير العمليات المدنية بقيادة تحالف دعم الشرعية اللواء الطيار عبد الله الحبابي.

وفيما يخص انتشار "الكوليرا"، قال السفير السعودي في اليمن إن مراكز مكافحة "الكوليرا" انخفضت إلى عدد قليل جدا ونأمل أن تستمر للقضاء على هذا الوباء وهناك جهود من الأمم المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي لمواجهة هذا الداء، وأيضا نسعى إلى تحسين أداء المنظمات المحلية المعنية في إيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين وهناك خطوات قادمة في هذا الشأن ونعمل مع بعض لتحسينها.

وأفاد محمد بن سعيد آل جابر: "أوضحت لوكيل الأمم المتحدة وفريقه المرافق عن الدعم الاقتصادي من المملكة بمبلغ 2 مليار للبنك المركزي وتأثيره في استقرار الريال اليمني وأيضا السماح من قبل المملكة للتجار اليمنيين باستخدام الوديعة السعودية في شراء المواد الأساسية الخمس، السكر والقمح وزيوت الطعام وطعام الأطفال، وهذا أيضا سيزيد من كمية المواد الغذائية التي ستصل لليمن وسيحسن الريال اليمني والاقتصاد اليمني بالإضافة إلى بدء برنامج إعادة الإعمار في اليمن".