"أنصار الله" تقصف القوات السعودية في جيزان

قصفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليوم الاثنين، القوات السعودية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، باستخدام المدفعية والصواريخ.

القاهرة — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "قصفت مدفعية أنصار الله تجمعين للجيش السعودي قبالة جبلي الدود وإم بي سي في جيزان".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER اليمن... امتداد المعارك والجيش يصد هجوما لـ "أنصار الله" غرب تعز

وأضاف: "ألحق القصف المدفعي خسائر في صفوف العسكريين السعوديين".

وأشار إلى إعطاب "أنصار الله" مدرعة سعودية عقب استهدافها بصاروخ موجه قبالة جبل الدود في ذات القطاع، مشيرا إلى أن القصف أدى إلى مقتل طاقمها.

ولفت إلى أن وحدة القنص في "أنصار الله" استهدفت جنديين يمنيين من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في موقعي مشعل وبجل في جيزان، منوها إلى أن مقاتلي "أنصار الله" نفذوا قصفا بصواريخ الكاتيوشا على مركز حرس الحدود في العارضة وقائم الصيابة في جيزان، أدى إلى اندلاع حريق في الأخير.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" تنفذ هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس / آذار 2015.