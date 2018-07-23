"أنصار الله" يسقطون طائرة استطلاع للتحالف شرق صعدة

القاهرة — سبوتنيك . وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي "أنصار الله" استهدفوا طائرة استطلاع دون طيار تابعة للتحالف أثناء تحليقها في سماء منطقة رشاحة التابعة لمديرية كتاف شرق صعدة.

مشيراً إلى أن الطائرة كانت ترصد مواقع "أنصار الله" أثناء إسقاطها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا تقول إنه يستهدف إعادة الشرعية في اليمن. وبدأت عمليات هذا التحالف في أواخر شهر مارس/ آذار عام 2015 ضد ما يقول إنها أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" التي تتهم السعودية والتحالف بتدمير بنية اليمن التحتية واستهداف المدنيين، وهو ما ينفيه التحالف.