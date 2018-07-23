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22:08 23 يوليو/ تموز 2018
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    حسن نصر الله

    "صورة بألف كلمة"... حفيد حسن نصر الله يثير غضب قيادات إسرائيلية

    © AFP 2018 /
    العالم العربي
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    نشر موقع "المنار" اللبناني، اليوم الاثنين، صورة جديدة لحسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، مع حفيده.

    ووصف الموقع الصورة بأنها "بألف كلمة"، وحققت الصورة انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وعلى الرغم من أنه لم يرفق مع الصورة أي حديث خاص بالأمين العام لـ"حزب الله"، فقد أثارت انتقادات كبار القيادات الإسرائيلية.

    إذ كتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على حسابه:

    رسالة نصر الله لحفيده بأن يبتعد عن طريق الإرهاب الّتي أدمن عليها هو بنفسه.

    وأضاف "فبالطّبع هو لا يتمنّى لحفيده أن يكون إرهابيا مثله، مش هيك يا نصر الله".

    بينما قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "انتشرت صورة حسن نصر الله برفقة حفيده بهدف إظهار هذا الإرهابي السفاح الذي دمر لبنان وسوريا بأوامر أسياده الإيرانيين وبعث إرهابية لتدمير دول عربية أخرى كأنه جد حنون". 

    مضيفا: "ماذا عن آلاف السوريين واللبنانيين الذين قتلهم وآلاف الأطفال الذين يتمهم؟ صور هؤلاء الأطفال مع أجدادهم اختفت للأبد".

    يذكر أن صحيفة "اللواء" اللبنانية، نشرت مطلع الشهر الجاري، يوليو/ تموز، تقريرا تحدث عن أن "حزب الله" وجه رسالة مباشرة إلى فرنسا، يحذر فيها إسرائيل من مغبة القيام بأية ضربة عسكرية ضد لبنان لأنها سترتد عكسيا عليها.

    وكانت منال زعيتر، الكاتبة في الصحيفة اللبنانية، قد ذكرت نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"رفيعة المستوى" في "حزب الله"، أن الوضع الإقليمي ليس طبيعيا، كما برز في الخطاب الأخير للأمين العام للحزب حسن نصر الله، وأن احتمال الحرب وارد جدا لكنها ستكون خارج النطاق اللبناني أي في سوريا واليمن وعلى الحدود السورية العراقية.

    يأتي ذلك فيما يستعد الجيش السوري والقوات التابعة لـ"حزب الله"  لحسم المعركة في الجنوب السوري من الجماعات المسلحة تحسباً لأية ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة.

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    لبنان, أخبار حسن نصر الله, إسرائيل, حسن نصر الله, لبنان, إسرائيل
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