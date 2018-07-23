تصفية أحد أخطر تجار المخدرات في منطقة البقاع اللبنانية

تمكن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، من تصفية أحد أخطر تجار المخدرات في منطقة البقاع، وذلك بعد عملية دهم قامت بها وحدات من قوات النخبة.

© flickr.com / UK Ministry of Defence بالصور... ملعب من المخدرات في لبنان

بيروت — سبوتنيك . أعلنت قيادة الجيش في بيان أصدرته مساء اليوم، انتهاء عملية الدهم في بلدة الحمودية في سهل البقاع، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن "توقيف 16 لبنانياً و25 سورياً ومقتل ثمانية أبرزهم المدعو علي زيد إسماعيل، المطلوب توقيفه بموجب 941 ملاحقة قضائية من بلاغات بحث وتحر ومذكرات توقيف وخلاصات أحكام، ولارتكابه جرائم تجارة وترويج المخدرات ، والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وسلب سيارات بقوة السلاح وتزوير مستندات، وإطلاق النار باتجاه مواطنين وإصابة بعضهم، بالإضافة إلى محاولة قتل عسكريين وإطلاق النار على دوريات عائدة إلى الأجهزة الأمنية وإصابة بعض عناصرها".

وكان فوج المغاوير (قوات النخبة) في الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا وعزز وجوده في بلدة الحمودية، وأقفل مداخلها، منذ مساء أمس، تمهيداً لاستكمال المداهمات للمطلوبين.

وسبق الحصار اشتباكات بين الجيش وعدد من المطلوبين، استخدمت فيها القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.

وانتهت العملية بعد الظهر، بمقتل المطلوب الرئيسي علي زيد إسماعيل و7 من مجموعته، وإصابة آخرين.

ووصفت وسائل إعلام لبنانية إسماعيل بأنه أكبر تاجر مخدرات في لبنان، وهو ويلقب بـ"اسكوبار لبنان" نسبة إلى الكولومبي بابلو اسكوبار، أكبر تاجر مخدرات في العالم.