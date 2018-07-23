ليبيا... انفجار داخل "الكتيبة 122" شرقي البلاد

أعلنت الإدارة العامة للعمليات والأمن القضائي التابعة لوزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، بمدينة البيضاء، شرقي البلاد، أن الانفجار الذي سمع منذ قليل كان نتيجة لنشوب حريق داخل معسكر قرنادة.

© REUTERS / Hani Amara ليبيا وفرنسا تتفقان على تفعيل اتفاقات التعاون العسكري بين البلدين

بنغازي — سبوتنيك . وقالت الإدارة العامة للعمليات والأمن القضائي في بيان صحفي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه اليوم الاثنين، إن الإدارة العامة للعمليات والأمن القضائي تطمئن المواطنين بأن التفجير، الذي حصل قبل قليل نتيجة حريق داخل معسكر قرنادة نتج عنه انفجار قذيفة "آر بي جي" داخل المعسكر، وأنه لا توجد أية أضرار، وأن الأمور تحت السيطرة.

من جهة أخرى قالت مؤسسة الإصلاح والتأهيل في قرنادة أن الإشاعات المتداولة الآن حول تفجير في سجن قرنادة غير صحيحة، مشيرة إلى أن التفجير الذي حصل في منطقة قرنادة قبل قليل نتيجة حريق داخل معسكر الكتيبة 122 نتج عنه انفجار قذيفة قديمة داخل المعسكر.

وتشهد ليبيا حربا أهلية منذ الإطاحة بالرئيس الليبي السابق، معمر القذافي ومقتله قبل سنوات.