4 عروض عالمية لإنشاء مشروع غير مسبوق في السعودية

© AP Photo / Hasan Jamali السعودية تبتكر طريقة جديدة لإعلام "المطلقات" عبر الهاتف

ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، أن المشروع الذي تخطط السعودية لإنشائه يحمل اسم "دومة الجندل" ويهدف لإنتاج 400 ميغاوات من الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، وبتكلفة 500 مليون دولار.

ويعد المشروع الأول من نوعه، الذي يتم فيه إنشاء مزرعة للرياح على أسس تجارية في السعودية.

ولفتت "رويترز" إلى أن العروض الخاصة بالمشروع، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، قدمتها مجموعات سبق تأهيلها بقيادة شركات دولية وإقليمية لتطوير الطاقة المتجددة، بحسب وزارة الطاقة السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين الشركات التي تقدمت بالعروض "أكوا باور، وإي.دي.إف الفرنسية، وإينيل الإيطالية، وإنجي إس.إيه فرع دبي"، مشيرة إلى أن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة سيجري تقييما للعروض للتحقق من الالتزام بمتطلبات المشروع، على أن يتم الإعلان عن العرض الفائز في 18 ديسمبر/ كانون الأول، حيث سيدعم المشروع اتفاقية لشراء الكهرباء مدتها 20 عاما مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.