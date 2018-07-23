منزل علي عبد الله صالح تحت القصف... طيران التحالف يستهدف الحديدة بـ17 غارة

وأشار إلى استهداف طيران التحالف مدينة الحديدة بخمس غارات، منها غارتان على مزرعة في منطقة كيلو 16 في مديرية الحالي.
وأضاف أن مدينة زبيد الواقعة جنوب الحديدة تعرضت هي الأخرى إلى 3 غارات نفذها طيران التحالف.
في السياق، أبلغ مصدر في السلطة المحلية في مدينة الحديدة وكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن غارتين على منزل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في الكورنيش بمديرية الحوك، الذي يسيطر عليه مسلحو "أنصار الله" (الحوثيين) منذ مقتله في مواجهات 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بصنعاء.
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