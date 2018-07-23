الرئيس الفلسطيني: لو بقي قرش واحد سنصرفه على عائلات الشهداء والأسرى

رام الله — سبوتنيك . وقال الرئيس محمود عباس حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" : "إننا لن نخصم أو نمنع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، والأسرى المحررين، كما يسعى البعض إلى ذلك، ولو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه على عائلات الشهداء والأسرى".

وأضاف الرئيس: "نعتبر الشهداء والأسرى كواكبا ونجوما في سماء نضال الشعب الفلسطيني، ولهم الأولوية في كل شيء، وذكر سيادته أنه "في عام 1965 بعد انطلاق الثورة الفلسطينية بأيام، كانت أول مهمة للشهيد الرئيس الراحل ياسر عرفات هي إنشاء مؤسسة رعاية أسر شهداء ومجاهدي فلسطين لأنهم الرواد، ويجب الاهتمام بهم، ونحن سنهتم بهم".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "كل التقدير للحركة الأسيرة، التي نعتبرها أنها تعبد الطريق لاستقلال فلسطين".

وجاءت تصريحات الرئيس عباس، مساء اليوم الاثنين، خلال تكريم عائلات الشهداء الأسرى الفلسطينيين الذين توفوا في السجون الإسرائيلية.