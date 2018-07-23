اليمن... 13 قتيلا وجريحا بمعارك شرق البيضاء

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" حاولوا، اليوم، التسلل إلى مواقع في اليسبل وخدار العرجا بجبهة قانية في الوهبية شرق البيضاء.
وأكد المصدر إحباط قوات الرئيس هادي تسلل مقاتلي "أنصار الله"، وكبدتهم 8 قتلى وعدداً من الجرحى، في حين سقط 3 جنود قتلى وأصيب اثنان.
يذكر أن القوات الحكومية أعلنت في السادس من مايو الماضي السيطرة على عدد من المناطق في جبهة قانية بينها خدار العرجا وصولا إلى اليسبل عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله".
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