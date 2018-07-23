اليمن... 13 قتيلا وجريحا بمعارك شرق البيضاء

تجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء وسط اليمن.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH منزل علي عبد الله صالح تحت القصف... طيران التحالف يستهدف الحديدة بـ17 غارة

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في محافظة البيضاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" حاولوا، اليوم، التسلل إلى مواقع في اليسبل وخدار العرجا بجبهة قانية في الوهبية شرق البيضاء.

وأكد المصدر إحباط قوات الرئيس هادي تسلل مقاتلي "أنصار الله"، وكبدتهم 8 قتلى وعدداً من الجرحى، في حين سقط 3 جنود قتلى وأصيب اثنان.

يذكر أن القوات الحكومية أعلنت في السادس من مايو الماضي السيطرة على عدد من المناطق في جبهة قانية بينها خدار العرجا وصولا إلى اليسبل عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله".