مقتل جنديين سعوديين بصاروخ موجه أطلقته "أنصار الله" في جيزان

قُتل جنديان سعوديان بقصف نفذه مسلحو جماعة أنصار الله، في جيزان جنوب غربي السعودية.

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحي أنصار الله استهدفوا بصاروخ موجه و معدل عيار 50 ملم، جنديين من الجيش السعودي في تبة النسور بجبل قيس في جيزان، ما أدى إلى مقتلهما.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تهاجم قوات إماراتية من جهة البحر غرب تعز

وأشار المصدر إلى شن مدفعية أنصار الله قصفاً على تجمع عسكري سعودي في مركز العرعر العسكري بجبل قيس في ذات القطاع.

وكان جندي سعودي قُتل في وقت سابق من يوم الاثنين، بعملية قنص نفذها مسلحو أنصار الله في رقابة الحلق بقطاع نجران.

يذكر أن مسلحي جماعة أنصار الله ينفذون هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير الحدودية، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.