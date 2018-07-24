مقتل جنديين سعوديين بصاروخ موجه أطلقته "أنصار الله" في جيزان

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحي أنصار الله استهدفوا بصاروخ موجه و معدل عيار 50 ملم، جنديين من الجيش السعودي في تبة النسور بجبل قيس في جيزان، ما أدى إلى مقتلهما.
وكان جندي سعودي قُتل في وقت سابق من يوم الاثنين، بعملية قنص نفذها مسلحو أنصار الله في رقابة الحلق بقطاع نجران.
يذكر أن مسلحي جماعة أنصار الله ينفذون هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير الحدودية، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)