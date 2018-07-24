صورة نادرة للملك سلمان في شبابه

ووفق حساب الدارة على موقع تويتر، يظهر الملك في الصورة وعلى يساره كل من محمد بن دغيثر وعبد العزيز السديري، وعلى يمينه سعود بن دغيثر.
📸 || #صور_تاريخية— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) July 23, 2018
خادم الحرمين الشريفين#الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
عام ١٣٧٢هـ / ١٩٥٣م#من_ذاكرة_الدارة#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/ofR8KV3BSZ
وقالت الدارة عبر صفحتها الرسمية إن الصورة تعود لعام 1953.
يذكر أنه تمت مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز، ملكا للسعودية، في يناير/كانون الأول 2015م بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
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