صورة نادرة للملك سلمان في شبابه

نشرت "دارة الملك عبد العزيز"، اليوم الاثنين، 23 يوليو/تموز صورة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووفق حساب الدارة على موقع تويتر، يظهر الملك في الصورة وعلى يساره كل من محمد بن دغيثر وعبد العزيز السديري، وعلى يمينه سعود بن دغيثر.

وقالت الدارة عبر صفحتها الرسمية إن الصورة تعود لعام 1953.

يذكر أنه تمت مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز، ملكا للسعودية، في يناير/كانون الأول 2015م بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.