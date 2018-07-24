بتكلفة مليار درهم... الإمارات تفتتح مدينة ترفيهية فريدة من نوعها (فيديو + صور)

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، افتتاح أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم تحمل علامة "وارنر براذرز".

وشارك في افتتاح المدينة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتبلغ قيمة الاستثمارات في المدينة التي تعد الأولى من نوعها كونها مغطاة، نحو مليار درهم.

#محمد_بن_زايد: سعدت اليوم برفقة أخي محمد بن راشد بافتتاح المدينة الترفيهية المغطاة الأولى على مستوى العالم تحمل علامة "وارنر براذرز" في أبوظبي.. تطوير المرافق السياحية وتوفير أفضل الوجهات الترفيهية العالمية محور رؤيتنا المستقبلية لجعل #اﻹمارات المكان اﻷسعد واﻷجمل معيشياً. pic.twitter.com/874MhL6xWG — صحيفة الخليج (@alkhaleej) July 23, 2018

وتضمن الافتتاح عرضا لفيلم قصير تم إعداده خصيصا للاحتفاء بالأرشيف السينمائي لشركة "وارنر براذرز" التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج السينمائي وصناعة الترفيه على مستوى العالم.

وأقيمت المدينة على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة، ومن المقرر أن تفتح أبوابها لاستقبال الجماهير في 25 يوليو/أيار الجاري.

وتضم المدينة ست مناطق هي "وارنر براذرز بلازا"، و"متروبوليس"، و"غوثام سيتي"، و"كرتون جانكشن"، و"بيدروك"، و"ديناميت غالتش"، كما أن بها 29 لعبة ومرفقا ترفيهيا.