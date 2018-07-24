لأول مرة... وزير الخارجية السعودي يلتقي الروبوت مسالم (صور)

وذهب مسالم إلى الحفل بصحبة صانعه، خبير التقنية السعودي فيصل سالم السرهيد، وأقيم الحفل في مقر مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية.
ونشر السرهيد صورا لروبوته برفقة الجبير، معلقا "مقابلة مع معالي وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وقفة و صورة مشجعة أعتز بها، من شخصية محبوبة و محترمة عند الجميع".
مقابلة مع معالي وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير. @AdelAljubeir— Dr. Faisal Alsrheed /د.فيصل سالم السرهيد (@FaisalAlsrheed) July 23, 2018
وقفة و صورة مشجعة أعتز بها، من شخصية محبوبه و محترمه عند الجميع. pic.twitter.com/zy9jJSM0Bt
يذكر أن صنع مسالم استغرق سبعة أشهر، حيث تم تصنيع جسده عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتركزت الصعوبة التي واجهت مصممه في برمجته، وجعله يفهم اللغة العربية.
وبات مسالم أول روبوت عربي يتم تصنيعه في السعودية.
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