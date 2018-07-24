رئيس مجلس النواب الليبي يبحث ووزير خارجية فرنسا مستجدات الأزمة الليبية

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبدالكريم المريمي، أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ناقش مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان، آخر مستجدات الأزمة الليبية المتعلقة بالاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وقال المريمي في تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك: "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى التقى مساء أمس الاثنين 23تموز/ يوليو في مدينة طبرق بوزير خارجية فرنسا جان ايف لورديان مبعوثا من رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون وسفيرة فرنسا لدى ليبيا برجيبت كرومي".

© REUTERS / Hani Amara ليبيا وفرنسا تتفقان على تفعيل اتفاقات التعاون العسكري بين البلدين

وأضاف البيان "تم خلال هذا اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بآخر المستجدات السياسية في ليبيا المتعلقة بالاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية و التي اتفقت عليها الأطراف الليبية في باريس بدعم من الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن ومبعوثها لدى ليبيا غسان سلامه".

وأشار البيان إلى أن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح شرح خلال لقائه بوزير الخارجية الفرنسي الخطوات التي قام بها مجلس النواب بالفترة الماضية"، موضحاً أن "مجلس النواب عكف على تلك الخطوات والتي سوف تؤدي إلى انتخابات في موعدها بإرادة الليبيين".

وختم المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن "وزير خارجية فرنسا أبدى استعداد الجمهورية الفرنسية في مساعدة ليبيا لتحقيق ذلك، لان استقرار ليبيا هام جداً للعالم وخصوصا لأوروبا".

وقد استضافت العاصمة الفرنسية باريس، في 29 أيار/مايو الماضي، اجتماعا للأطراف الليبية حيث جرى الاتفاق على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في موعد أقصاه 16 أيلول/سبتمبر المقبل، وتحديد يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

وحضر هذا الاتفاق كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.