رئيس مجلس النواب الليبي يبحث ووزير خارجية فرنسا مستجدات الأزمة الليبية

وقال المريمي في تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك: "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى التقى مساء أمس الاثنين 23تموز/ يوليو في مدينة طبرق بوزير خارجية فرنسا جان ايف لورديان مبعوثا من رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون وسفيرة فرنسا لدى ليبيا برجيبت كرومي".
وأشار البيان إلى أن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح شرح خلال لقائه بوزير الخارجية الفرنسي الخطوات التي قام بها مجلس النواب بالفترة الماضية"، موضحاً أن "مجلس النواب عكف على تلك الخطوات والتي سوف تؤدي إلى انتخابات في موعدها بإرادة الليبيين".
وختم المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن "وزير خارجية فرنسا أبدى استعداد الجمهورية الفرنسية في مساعدة ليبيا لتحقيق ذلك، لان استقرار ليبيا هام جداً للعالم وخصوصا لأوروبا".
وقد استضافت العاصمة الفرنسية باريس، في 29 أيار/مايو الماضي، اجتماعا للأطراف الليبية حيث جرى الاتفاق على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في موعد أقصاه 16 أيلول/سبتمبر المقبل، وتحديد يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.
وحضر هذا الاتفاق كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.
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