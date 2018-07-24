هجوم يستهدف بوابة أمنية غرب مدينة إجدابيا في ليبيا

استهدفت "مجموعة إرهابية مسلحة"، فجر اليوم الثلاثاء 24تموز/يوليو، مركزا للشرطة في منطقة العقيلة غرب مدينة إجدابيا.

وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" فضل عدم الكشف عن أسمه: "مجموعة مسلحة إرهابية استهدفت مركزا للشرطة في منطقة العقلية غرب مدينة إجدابيا".

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وأضاف المصدر "المجموعة الإرهابية أحرقت البوابة وأضرمت النار في السيارات التابعة للمركز، ثم توجهت إلى جهة جنوب المنطقة".

وتشهد ليبيا من حين لآخر اشتباكات بالأسلحة النارية بين مجموعات متفرقة تسطير على المدن الكبرى، في ظل غياب الحل السياسي الشامل.