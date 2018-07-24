الإمارات تعلن السيطرة على طائرتين مسيرتين مفخختين وتدمير زورق للحوثيين قرب الحديدة

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها العاملة ضمن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، تمكنت من السيطرة على طائرتين مسيرتين مفخختين، وتدمير زورق مفخخ للمسلحين من حركة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الطائرتين، وهما من طراز "قاصف1"، كانتا معدتين لمهاجمة قوات الحكومة اليمنية المدعومة من "التحالف العربي" في مديريتي المخا والخوخا بمحافظة الحديدة.

© AP Photo / Vahram Baghdasaryan "أنصار الله" يسقطون طائرة استطلاع للتحالف شرق صعدة

أما بخصوص الزورق المفخخ، فقالت القوات الإماراتية، فكان معدا لتنفيذ "عمليات إرهابية بأحد أهم ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر".

جدير بالذكر، أن قوات "التحالف" والحكومة اليمنية بدأت، الشهر الماضي، عملية عسكرية واسعة للسيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، الذي يؤمن نحو 70% من المساعدات الإنسانية للمناطق التابعة للحوثيين في شمال اليمن.

وبعد أسبوع من المعارك، أعلنت قوات "التحالف" السيطرة على مطار الحديدة والتقدم باتجاه الميناء، الأمر الذي نفاه الحوثيون، معلنين تمكنهم من وقف تقدم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي باتجاه الحديدة.

وتشارك قوات إماراتية ضمن "التحالف"، منذ آذار/مارس 2015، في العمليات القتالية ضد قوات الحوثيين وحلفائهم من الجيش اليمني؛ وأعلنت هذه القوات، في أوقات سابقة، مقتل جنود لها في اليمن.