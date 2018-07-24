بعد مخاطبة زعيمي مصر وعمان... الملك سلمان وولي عهده يبعثان رسالة للرئيس التونسي

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد بعث "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده".

وأعرب "الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار"، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

وبعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية بهذه المناسبة للرئيس السبسي، معربا عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بعثا برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وإلى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.