بعد توجيه ابن سلمان... السعودية تتخذ قرارا "غير مسبوق" بشأن كردستان

عقد، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/تموز، لقاء مشترك بين وفد مجلس الغرف السعودية وأصحاب الأعمال السعوديين، الذي وصل إلى أربيل أمس، واتحاد غرف التجارة والصناعة لإقليم كوردستان.

وقال وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان، علي السندي: "لدينا علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية وطيدة مع السعودية ونسعى لتعزيزها"، مضيفا: "نشكر المملكة العربية السعودية على كل ما قدمته لإقليم كردستان من مساعدة خلال السنوات الماضية"، وذلك وفقا لشبكة "رووداو" الكردية.

من جانبه، قال رئيس الغرف التجارية السعودية، سامي بن عبدالله العبيدي: "نرغب بزيادة استثماراتنا في إقليم كردستان"، مبينا أن "المقومات المتوفرة في أربيل تحفزنا على ذلك".

انطلاق اللقاء المشترك بين وفد مجلس الغرف #السعودية وأصحاب الأعمال السعوديين واتحاد غرف التجارة والصناعة لإقليم #كوردستان pic.twitter.com/hNgayCVb3l — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 24, 2018

وأصدرت رئاسة حكومة إقليم كردستان، بيانا، أمس الاثنين، قالت إن "الوفد، الذي ضم كل من، سامي بن عبدالله العبيدي، رئيس الغرف التجارية بالسعودية، وعبدالعزيز الشمري، سفير المملكة في العراق، ومنصور فيصل العتيبي، القنصل العام السعودي في كردستان، وعدد من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية السعودية، أكد رغبة المملكة في الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في كردستان بالإفادة من الأمان والاستقرار والأرضية الملائمة للاستثمار في الإقليم"، بحسب شبكة "رووداو"الكردية.

وأوضح البيان، بأن "الجانبان قد تباحثا في فرص العمل والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في جميع المجالات بإقليم كردستان، وتم بصورة خاصة تسليط الضوء على المجالات التي تهم الجانبين كالمجالات الصناعية والزراعية والسياحية، واتفق الجانبان على أن يتخذ إقليم كردستان، كخطوة أولى وغير مسبوقة، مركزا لبدء النشاط التجاري والاقتصادي والعمل والاستثمار في جميع أنحاء العراق".

وأضاف: "وفي مقدمة الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، تم التأكيد على ضرورة بدء الرحلات الجوية المباشرة بين إقليم كردستان والمملكة العربية السعودية، وفتح مصرف سعودي في الإقليم والعراق، واتفقت الآراء على عقد مؤتمر لهذا الغرض في كوردستان أو في السعودية، بمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من السعودية، والعراق وإقليم كردستان والجهات الحكومية المعنية من الجانبين، وتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة".

الوفد أكد رغبة #السعودية بالاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في إقليم #كوردستان انطلاقاً من توفر الأمان والاستقرار pic.twitter.com/UDNvCTyuLl — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 23, 2018

بدوره، عبر رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، بحسب البيان، " عن دعم حكومة كردستان وتقديمها التسهيلات للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال السعودية في الإقليم، ولتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وإقليم كوردستان وبين المملكة العربية السعودية، آملا أن يشهد المستقبل القريب خطوات عملية لتنمية هذه العلاقات بين الجانبين".

في هذه الأثناء، قال محافظ أربيل، نوزاد هادي، إن "زيارة وفد سعودي إلى إقليم كردستان مهمة لانطلاق علاقات اقتصادية وتجارية بين أربيل والرياض". وأضاف هادي أن "السعودية دولة شريكة ومساعدة في إعادة بناء العراق بالإضافة إلى علاقاتها المتينة مع إقليم كردستان، وسنبحث كيفية سبل تطوير العلاقات التجارية مع الوفد السعودي".

وكانت محطة وكالة "كردستان 24" قالت إن وفدا تجاريا كبيرا من السعودية قام بزيارة إلى عاصمة إقليم كردستان، أربيل، أمس الاثنين، بناء على توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.