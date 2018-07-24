إضراب "طيارين" في المغرب

واصل الطيارون في الخطوط الجوية الملكية المغربية إضرابهم، وذلك اعتراضا منهم على ظروف العمل.

وألغت الشركة عددا من الرحلات الجوية تأثرا بالإضراب، بعد أن فشل الحوار بين الطرفين، حسب صحيفة اليوم 24.

وطالبت الشركة المسافرين بضرورة الاستفسار عن الرحلات قبل التوجه إلى المطار، بسبب إلغاء بعض الرحلات.

كما قدمت الشركة عرضا للمسافرين بتأجيل تذاكر سفرهم دون تكاليف إضافية.

ويطالب الطيارون بتغيير ظروف عملهم حيث يعتبرونها "غير ملائمة".