نائب لبناني: روسيا هي الضمانة الحقيقية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

وقال لـ"سبوتنيك": "اليوم هناك مجموعة من النازحين السوريين في عرسال عادوا إلى بلادهم، ولكن نحن اليوم تركيزنا وتفاؤلنا على المبادرة الروسية"، مستشار الرئيس الحريري كان في موسكو وأعرب عن الأمل "في إعادة الجميع إلى منازلهم خلال الأيام المقبلة".

© Sputnik . عودة مئات اللاجئين السوريين من عرسال اللبنانية إلى سوريا الاثنين المقبل

وأكد الحجيري أن الضمانة الروسية الدولية اللبنانية هي الكفيلة بإعادة السوريين إلى بلادهم.

وعن بدء عودة اللاجئين السوريين من عرسال إلى سوريا قال الحجيري: "مررنا بفترات صعبة في بلدة عرسال، اليوم الذي وصلنا إليه أن البنية التحتية الغير موجودة أساساً تضغط علينا بشكل كبير وقاهر، وعودة السوريين على بلادهم ضرورة لإعادة برمجة البنية التحتية لتتناسب مع وضعنا في عرسال، هذا الوضع أثر بكل المجالات، وفي الموضوع الاقتصادي حق لكل مواطن أن يتحرك ليعيش بشكل أفضل".

وختم الحجيري قائلاً: "بالموضوع السوري أنا متفائل لتدخل روسيا بإتجاه إعادة اللاجئين السوريين وأتفاءل فيه، وأعتقد أنها ضمانة صحيحة وحقيقية لعودتهم بطريقة طبيعية".