قمة ثلاثية إماراتية إرتيرية إثيوبية في أبوظبي

احتضنت العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/تموز، قمة ثلاثية بين إرتيريا وإثيوبيا والإمارات.

وعقد ولي عهد أبوظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، اجتماعا مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، والرئيس الإريتري، إسياس أفورقي، وذلك بعد أكثر من أسبوع على توصل إثيوبيا وإريتريا إلى حل للنزاع العسكري بينهما، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

© REUTERS / HANDOUT بحضور الأمراء والوزراء... لقاء مهم للملك سلمان في جدة

#رئيس_الدولة يمنح وسام "#زايد" لرئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا تقديرا لجهودهما في إطلاق مسيرة السلام بين بلديهما، و #محمد_بن_زايد يقلدهما الوسام في مراسم استقبال رسمي أقيم لهما في #أبوظبي#وام pic.twitter.com/xBTul97BjP — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ٢٤ يوليو ٢٠١٨

وأكد الشيخ محمد بن زايد، أن "الإمارات، بقيادة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تدعم كل جهد أو تحرك يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في أي بقعة بالعالم من منطلق إيمانها بأن تحقيق السلام والأمن هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع شعوب العالم"، ومنح ولي عهد أبو ظبي، وسام "زايد" لرئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا تقديرا لجهودهما في إطلاق مسيرة السلام بين بلديهما.

وكان الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي، عقد جلسة مباحثات أمس الاثنين، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "جرى خلال الجلسة، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية".

وتأتي زيارة الرئيسين، بعد أسبوعين من إعلان الدولتين انتهاء نزاع استمر عقدين من الزمن.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس إريتريا وقعا اتفاقا تاريخيا في أسمرة في وقت سابق من الشهر الجاري لإعلان إنهاء "حالة الحرب" بين البلدين، التي كانت واحدة من أطول الأزمات العسكرية في أفريقيا.