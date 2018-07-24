إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة بشكل جزئي اعتبارا من اليوم

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن إسرائيل قررت إعادة فتح معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة اعتبارا من منتصف نهار اليوم بشكل جزئي.

القدس — سبوتنيك. وقال ليبرمان، في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الثلاثاء، نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "تقرر السماح بإدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة علاوة على المواد الغذائية والأدوية".

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA الجيش الإسرائيلي يشن غارة تستهدف شبانا فلسطينيين شمالي قطاع غزة

وأضاف ليبرمان أن "عمل المعبر سيكون رهن التطورات على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل ومدى قدرة حماس على لجم النشاطات وإطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية من هناك، وفي حال تحقق الوقف الكامل لها، سيتم إعادة عمل المعبر بصورة كاملة".

كان ليبرمان قد وجّه، الأحد الماضي، رسالة إلى قطاع غزة، قائلا إن "اسرائيل مستعدة لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، ومساحة الصيد إن استمر الهدوء على الحدود على هذا النحو ليومي الأحد والاثنين.

وقال ليبرمان، في نهاية جلسة لتقييم للأوضاع في المعبر، بحضور شخصيات من وزارته، إنه "بالمعدل، كانت تمر بالمعبر 1000-1100 شاحنة قبل التصعيد الأخير، ولكن بعد التصعيد خفّضنا ذلك إلى 140-143، هذا هو كل الفرق، وعلى كل شخص في الجانب الآخر أن يجري حساباته".

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد نحو أسبوعين من منعها دخول سلع ومواد أساسية إلى القطاع إضافة لحظر تصدير كافة المنتجات الفلسطينية عبر معبر "كرم أبو سالم"، وذلك ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل والتي أدت إلى اندلاع حرائق بآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في الأشهر الأخيرة.