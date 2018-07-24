الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة "سوخوي" دخلت المجال الجوي للبلاد من سوريا

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان، اليوم الثلاثاء 24 تموز/يوليو "أطلق صاروخ "باتريوت" باتجاه طائرة مقاتلة سورية من نوع سوخوي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي في جنوب هضبة الجولان"، موضحا "تم متابعة المقاتلة حيث خرقت الأجواء الإسرائيلية بعمق كيلومترين ومن ثم تم اعتراضها".
#عاجل أطلق صاروخيْ #باتريوت باتجاه طائرة مقاتلة سورية من نوع #سوخوي اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي في جنوب هضبة #الجولان.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2018
لقد تم متابعة المقاتلة حيث خرقت الأجواء الاسرائيلية بعمق كيلومتريْن ومن ثم تم اعتراضها. pic.twitter.com/JYz9QYlbKJ
من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان منفصل "دفاعاتنا الجوية أسقطت قبل قليل طائرة سوخوي سورية اخترقت المجال الجوي في جنوب هضبة الجولان".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم أمس، عن اعتراض المضادات الجوية لقذائف صاروخية تم إطلاقها من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية عند هضبة الجولان، وإسقاطها داخل الأراضي السورية دون ووقع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2018
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