ممنوع دخول الرجال... أول مطعم للنساء فقط في أربيل (صور)

أقدمت مجموعة من الفتيات على افتتاح أول مطعم للنساء فقط في محافظة أربيل العراقية.

أعلن موقع "أخبار العراق" عن افتتاح مطعم "لوكسوري تايم" في المركز التجاري "دريم سيتي"، وهو أول مطعم خاص بالنساء فقط.

وأشار الموقع إلى أن هذا المشروع سيمنح فرص عمل لعدد من النساء في المحافظة. وأكد على منع دخول الرجال إليه.

وكانت مجموعة من النساء قد افتتحت في إقليم كردستان العراق، في آذار/ مارس من العام الجاري، مقهى يضم الآلاف من الكتب، وذلك للتشجيع على المطالعة.

ويهدف المقهى إلى استقبال الزوار لارتشاف القهوة وقراءة كتب الأدب والتاريج وغيرها من الكتب العلمية، باللغات الإنجليزية والعربية والكردية.