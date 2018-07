مصر والإمارات تتخذان إجراءات صارمة ضد "كيكي"

أشار مصدر مسؤول في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن "الأجهزة الأمنية تحذر من القائمين على ما يسمى تحدي كيكي بتطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية عليهم، لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، إضافة إلى انتهاك الآداب العامة"، بحسب موقع التلفزيون المصري الرسمي.

وذكر موقع " بوابة الأهرام "، نقلا عن الخبير المروري اللواء مجدي الشاهد، أن قانون المرور يؤكد أن كل شخص يغلق مكانا أو يقتطع جزءا من مكان أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق ويتسبب في إعاقة حركة المرور، ويعرض الأرواح لخطر، يتم حبسه لمدة عام وغرامة من ألف إلى 3 آلاف جنيه مصري، وتتضاعف العقوبة عند تكرار الفعل خلال عام.

وفي ذات السياق، أعلنت النيابة العامة في أبوظبي، الإثنين 23 يوليو الجاري، أنها أمرت بضبط وإحضار 3 من مشاهير التواصل الاجتماعي، وذلك للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والإخلال بالآداب العامة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لممارسات لا تتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع، وذلك على خلفية الفيديوهات التي انتشرت مؤخراً ويظهر فيه المتهمين أثناء قيامهم بتقليد "رقصة كيكي"، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية.

وأكدت النيابة، في بيان رسمي لها، أن المشاركة فيما يسمى "تحدي كيكي" يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لقانون العقوبات الاتحادي والقانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.

وأضافت أن "المشارك في هذا التحدي يقوم بالنزول من السيارة أثناء سيرها وترك الباب مفتوح والرقص على الطريق العام بجوار السيارة، مما يشكل خطر على الشخص نفسه والآخرين من مستخدمي الطريق، إضافة إلى كون هذا السلوك يعتبر مخالف لقيم مجتمع دولة الإمارات ويشكل إخلالا بالآداب العامة".

وتابعت بالقول إنه "في حال قيام سائق المركبة نفسه بهذا السلوك عبر تثبيت سرعة السيارة والخروج منها للقيام بتحدي الرقصة، يكون قد ارتكب جريمة إضافية وهي القيادة بطريقة متهورة تشكل خطر على الجمهور. ويحق لمأموري الضبط القضائي القبض على أي شخص متلبساً أثناء قيامه بهذه الرقصة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية".

ووصل تحدي "رقصة كيكي" إلى الوسط الفني العربي، بعد اجتياحه لمواقع الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، ليصبح من أكثر الهاشتاغات المتداولة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبدأت قصة الرقصة من مقدم برنامج "The Shiggy Show" الكوميدي بالرقص على أنغام أغنية "In My Feelings" للمغني الكندي دريك، والتي نشرها على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، وليجتاح بعدها التحدي مواقع التواصل.