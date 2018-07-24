طائرة روسية تنقل 34 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة "إيل - 76"، تابعة للوزارة أوصلت 34 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا، تتضمن مواد غذائية وأدوية.

© Sputnik . Bassem Haddad الأمم المتحدة ترحب بطلب سوريا منها تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي جنوب البلاد

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه اليوم الثلاثاء: "أوصلت طائرة "إيل- "76 تابعة لوزارة الدفاع الروسية، مقلعة من مطار "رامينسكوي" في ضواحي موسكو إلى مطار حميميم ، 34 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان الجمهورية العربية السورية.

وأرسلت روسيا إلى سوريا مواد غذائية (أرز، دقيق قمح، لحوم المعلبة)، أدوية (ضمادات طبية ومطهرات).

وسيتم تسليم المساعدات للسكان المحتاجين، بما فيها ومن يقيم في مناطق يصعب الوصول إليها، وأيضا للاجئين العائدين إلى المناطق السكنية المحررة.

وسيساعد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة وممثلو الهلال الأحمر السوري بتوصيل المساعدات.

كما أوصلت الطائرة مجموعة من خبراء مركز عمليات الإنقاذ من المخاطر العالية التابع لوزارة الطوارئ الروسية "ليدير" لمناقشة مشروع إزالة الألغام في إطار الأمم المتحدة مع السلطات السورية.