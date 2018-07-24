"أنصار الله" تعلن السيطرة على جبل مشعل جنوب غربي السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) سيطرتها على مواقع في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية ضمن عملية استهدفت بها تجمعات للجيش السعودي.

© REUTERS / Khaled Abdullah مقتل جنديين سعوديين بصاروخ موجه أطلقته "أنصار الله" في جيزان

القاهرة — سبوتنيك . قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لهم سيطروا على جبل مشعل في جيزان إثر عملية نوعية استهدفت حاميته".

وأضاف البيان: "أعداد كبيرة من الجنود السعوديين سقطوا قتلى وجرحى في عملية السيطرة على جبل مشعل، بالإضافة إلى عدد من الأسرى، وإعطاب وإحراق 3 آليات سعودية خلال العملية".

وتشن "أنصار الله" هجمات على مواقع للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير، من حين لآخر، وتنفذ عمليات استهداف تتنوع بين هجمات وقنص وقصف وكمائن.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.