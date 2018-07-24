الصومال: مقتل 87 مسلحا من "الشباب" خلال هجوم على قاعدة عسكرية

أدانت الحكومة الفيدرالية الصومالية الهجوم الذي شنه مسلحو حركة "الشباب" الإرهابية، صباح أمس الاثنين، على قاعدة عسكرية في منطقة بارسنجوني التابعة لولاية جوبالاند الإقليمية.

وقال القائم بأعمال وزير الإعلام آدم إسحاق، إن "مليشيات الشباب تكبدت خسائر فادحة في الهجوم الذي شنته على قاعدة الجيش الوطني وقوات ولاية جوبالاند الإقليمية عن طريق سيارتين مفخختين، ومن ثم هجوم مباشر من قبل مليشيات حاولت السيطرة بالقوة على القاعدة"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE "حركة الشباب" تقتحم قاعدة عسكرية جنوبي الصومال وتقتل 27 جنديا

وأكد المسؤول أن "قوات الجيش الوطني والتي كانت في حالة تأهب قصوى قتلت نحو 87 من مليشيات الشباب المتمردة والذين شنوا الهجوم الغادر، ومن ثم السيطرة على جسر أراري الشهير في المنطقة".

وأعرب القائم بأعمال وزير الإعلام عن "شكره وتقديره للجيش الوطني وقوات ولاية جوبالاند الإقليمية على جهودهما الشجاعة لهزيمة مليشيات الشباب الإرهابية والتي اعتادت سفك دماء المدنيين الأبرياء".

واختتم: "الحكومة الفيدرالية ترسل تعازيها القلبية إلى أسر وأقارب الجنود الشهداء البواسل، والذين ضحوا بحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن والمواطن، كما تتعهد الحكومة بتكفل في علاج الجنود المصابين في القتال حتى لو تتطلب نقلهم إلى الخارج".

وتقاتل حركة الشباب المتشددة للإطاحة بالحكومة المركزية ولفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في البلاد.

وطردت الحركة من مقديشو في 2011 ومنذ ذلك الحين طردت أيضا من أغلب معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد.

لكنها ظلت تشكل تهديدا قويا مع تنفيذ مسلحيها لتفجيرات وهجمات على أهداف مدنية وعسكرية في مقديشو ومدن أخرى في البلاد.