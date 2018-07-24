الصفدي وممثل الأمم المتحدة يستعرضان دعم إعادة الإعمار في العراق

استعرض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، مستجدات الوضع في العراق، خصوصا تلك المرتبطة بإعادة البناء بعد انتصار العراق في حربه على الإرهاب.

عمان — سبوتنيك. وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الثلاثاء، فإن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، في اجتماع بحث خلاله الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في مساعدة العراق الشقيق لتكريس الأمن والاستقرار وإعادة البناء.

واستعرض الجانبان المستجدات في العراق خصوصا تلك المرتبطة بإعادة البناء بعد انتصار العراق في حربه على الإرهاب.

وأكد الصفدي وقوف الأردن المطلق إلى جانب العراق، مؤكدا أن أمن العراق واستقراره ركيزتان من ركائز استقرار المنطقة وأمنها.