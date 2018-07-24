التحالف العربي يتهم طاقم طائرة تابعة للصليب الأحمر بالانحراف عن خط السير

أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن أن طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي عرضت، اليوم، المجال الجوي والركاب المسافرين على متنها للخطر، بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي.

القاهرة — سبوتنيك. أوضح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) "أنه في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، قامت إحدى الطائرات التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بتغيير مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي".

وأضاف أن "الطاقم الجوي المسؤول عن الطائرة غّير المسار الجوي المحدد لها والانحراف عن خط السير المخصص له بالمجال الجوي، حيث تغير مسار الطائرة إلى الطيران فوق منطقة العمليات"، مشيراً الى أن قوات التحالف "قامت بالتواصل مع الطائرة من خلال تردد الطوارئ العالمي ولم يستجب الطاقم الجوي لنداءات التحالف، وتم إعطاء أوامر إرشادية لإبعاد الطائرة عن منطقة العمليات والاشتباكات دون جدوى، وتم إجبارها بالهبوط في مطار الملك عبد الله الإقليمي في جازان ، وقد هبطت في الساعة (14:16).

واعتبر الناطق باسم التحالف، "أن ما قام به الطاقم الجوي يعد مخالفة صريحة لأنظمة الطيران، وتم تعريض سلامة المجال الجوي للخطر وكذلك سلامة الركاب على الرحلة وعددهم (4)"، مؤكداً أن "ما تم اتخاذه من إجراءات من قوات التحالف لسلامة المجال الجوي وكذلك طاقم الطائرة والركاب العاملين في المجال الإنساني".

لكن مصدر في هيئة الطيران بصنعاء أبلغ وكالة "سبوتنيك"، بأن طائرتين حربيتين سعوديتين اعترضتا مسار طائرة تابعة للصليب الأحمر بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي في طريقها إلى جيبوتي، وأنها اختفت بعد ذلك من شاشات الرادارات الملاحية. وفقاً للمصدر.