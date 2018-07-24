القوات المسلحة المصرية تعلن انطلاق تدريب بحري مشترك مع الولايات المتحدة

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، اليوم الثلاثاء، انطلاق التدريب البحري الأمريكي المشترك "استجابة النسر 2018"، في نطاق المياه الإقليمية للبحر الأحمر، وبمشاركة الأردن وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقبين.

القاهرة — سبوتنيك. قال العقيد تامر الرفاعي، في بيان، أنه "استمراراً لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وفقاً لأحدث النظم القتالية، انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك استجابة النسر 2018، الذي تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكلا من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات، ويستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به كل من المملكة الأردنية الهاشمية وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقب".

وأضاف البيان "بدأت فاعليات التدريب البحري بعدد من المحاضرات النظرية الخاصة بالأنشطة التدريبية في كيفية التعامل مع الألغام وطرق الأمان والتعرف على أجهزة ومعدات البحث والكشف عن الألغام، وتنفيذ أعمال البحث بمركبات التحكم عن بعد بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات مشتركة والتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على موضوعات مهاجمة الشواطئ والبراري على الساحل كما تم إجراء العديد من الأنشطة المشتركة بين عناصر القوات الخاصة من الدول المشاركة للاستفادة من الخبرات لجميع العناصر المشاركة".

وأوضح الناطق أن هذا التدريب يأتي في إطار "دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المشاركة في التدريب والذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي للدول المشاركة".

كانت البحرية المصرية قد شاركت في عدة تدريبات مشتركة في العامين الأخيرين، مع البحرية الفرنسية، والإماراتية، والأمريكية، وغيرها في المياه الإقليمية المصرية في البحر الأحمر، والمتوسط.