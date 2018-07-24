تسجيل
20:32 24 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    أحد عناصر انصار الله يقوم بتأمين مظاهرة تندد بالقصف على الحديدة من قبل التحالف العربي

    وزير خارجية اليمن عن "مبادرة الحديدة": "الحوثيون" يماطلون

    © REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال وزير خارجية اليمن خالد اليماني، إن حكومة بلاده تتنظر النتائج، التي ستفضي عنها مباحثات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بخصوص تنفيذ "مبادرة الحديدة"، معبرا عن قناعته بأن هناك تعنتا ومماطلة من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لكسب الوقت.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال اليماني، في لقاء مع وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء: "مددنا أيدينا للمبعوث الأممي بوصفنا دعاة سلام، وسننتظر النتائج، ولن نتنازل عن تحرير الأراضي اليمنية، وجهود المبعوث الأممي يقابلها تعنت ورهان خاسر من الحوثيين على عامل الوقت".

    اليمن
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    السفير اليمني: الحوثيون يستغلون الحوار للاستعداد لجولات حرب جديدة
    وأضاف وزير خارجية اليمن: "الطرف الحوثي الانقلابي يستغل الوقت، لمحاولة تعزيز قدراته العسكرية، ولا يكترث بتحقيق السلام".

    وقال خالد اليماني: "تقوم المبادرة على الانسحاب الكامل من الحديدة، وإحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات الانقلابية، وتحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي، وإدخال مراقبين من الأمم المتحدة إلى الميناء".

    وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، قد أجرى، الشهر الماضي، مباحثات في عدن، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك في سياق مساعيه لوقف العمليات العسكرية في مدينة الحديدة الساحلية، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

    وسبق ذلك مباحثات أجراها غريفيث في العاصمة اليمنية صنعاء مع قيادة "أنصار الله"، المسيطرة على المدينة والميناء، ومعظم شمال البلاد.

    وعلى وقع الغموض الذي يحيط ببنود الخطة التي يحملها غريفيث، لاستئناف مفاوضات السلام بين طرفي الصراع في اليمن، كان المبعوث الأممي عرض خطته، أولا على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، للحصول على تأييدهم لها، والاستعانة بمخاوفهم من تداعيات الأوضاع الإنسانية جراء المعارك، للضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، للقبول بالخطة.

    ونوه الاتحاد الأوروبي، في بيان أعقب اجتماع وزراء خارجيته مع غريفيث، إلى أنه "لا يمكن التوصل لإنهاء الصراع عبر الحل العسكري"، مع تأكيده على الدعم القوي لغريفيث وجهوده من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل.

    وأشار "الحوثيين" عبر وسائل إعلام تابعة لهم، إلى قبولهم بإشراف أممي ولوجيستي وفني على إيرادات ميناء الحديدة، وذلك دون أي إشارة إلى انسحاب قواتهم من الحديدة.

    وأعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في مطلع الشهر الجاري، أن "التحالف العربي" بقيادة السعودية "أوقف مؤقتا" عملياته العسكرية في الحديدة باليمن، على خلفية جهود يبذلها المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث "لانسحاب الحوثيين غير المشروط من المدينة".

    وأطلق "التحالف" وقوات الحكومة اليمنية، الشهر الماضي، عملية عسكرية لـ "تحرير" ميناء الحديدة، غربي اليمن، من سيطرة أنصار الله "الحوثيين".

    ولم تسفر المعارك في الحديدة عن تحقيق هذا الهدف، حتى الآن، فيما أعلن "التحالف" عن تحرير مطار المدينة، بعد أسبوع من المعارك الضارية مع "الحوثيين".

    انظر أيضا:

    17 قتيلا وجريحا بهجوم لـ"أنصار الله" وغارات التحالف جنوب الحديدة
    اليمن... القوات المشتركة تحبط تسللا لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة
    قرقاش يكشف ما أرادته "أنصار الله" من معركة الحديدة… وما فعله مقتل عبدالله صالح بها
    سبعة قتلى وأربعة جرحى بقصف مدفعي لـ "أنصار الله" في الحديدة
    منزل علي عبد الله صالح تحت القصف... طيران التحالف يستهدف الحديدة بـ17 غارة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحرب في اليمن, أنصار الله, الأمم المتحدة, السعودية, الحديدة, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات مصريات يستعرضن مهارات باركور في ضواحي القاهرة، مصر 20 يوليو/ تموز 2018
    أول "باركور" نسائي...مصريات يتسلقن العقبات نحو التاريخ
    هيلي: روسيا لن تصبح صديقة لنا أبدا
    هيلي: روسيا لن تصبح صديقة لنا أبدا
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك