العبادي: اعتقلنا مندسين في المظاهرات ولن نتهاون مع أي مسؤول مقصر

شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، على أنه لن يتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجبه، فيما أشار إلى أن الحكومة تواصل اللقاءات مع المواطنين لاستقبال طلباتهم والاستجابة لها.

وبحسب "السومرية نيوز"، قال العبادي، في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، "لن نتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجبه".

وأضاف العبادي، أن "مسؤوليتنا حماية المواطنين وتحقيق توازن بين الحرية والحفاظ على المجتمع"، مشيرا إلى أن "الحكومة تواصل اللقاءات مع المواطنين لاستقبال طلباتهم والاستجابة لها".

وقرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم، تشكيل لجنة عليا لمحاسبة المسؤولين المقصرين في عموم المحافظات.

وكشف عن اعتقال "مندسين" في التظاهرات التي تشهدها البلاد، فيما أكد التوصل إلى الجهات التي تقف خلفهم، على حد وصفه.

وقال العبادي في رد عن سؤال بشأن وجود مندسين في التظاهرات، بعد كلمته في المؤتمر الأسبوعي، "ألقينا القبض على أكثر من 100 مندس في التظاهرات والعدد في تزايد، أما بخصوص عرضهم على الشاشات فهذا من اختصاص الجهات الأمنية".

وأضاف العبادي، أنه "من خلال جمع المعلومات، توصلنا إلى الجهة التي دفعت بهؤلاء المدنسين، ولكن للضرورة الأمنية لم نفصح عنها".