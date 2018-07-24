العبادي: لدينا حرية إنترنت لم تشهدها معظم الديمقراطيات في العالم

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن هناك حرية هائلة في استخدام الإنترنت في العراق، فيما أشار إلى وجود أشخاص يحاولون تخريب التظاهرات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقاطع مفبركة.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، إن "هناك حرية هائلة في استخدام الإنترنت بالعراق لم تشهدها معظم الديمقراطيات في العالم".

© AP Photo / Khalid Mohammed العبادي: اعتقلنا مندسين في المظاهرات ولن نتهاون مع أي مسؤول مقصر

ولفت رئيس الوزراء العراقي، إلى أن "هناك رأيين أحدهما مع الحرية المطلقة والآخر يطالب الدولة بممارسة الرقابة على الإنترنت من أجل توفير الأمن وحماية المجتمع".

وأضاف العبادي، أن "هناك من يحاول تخريب التظاهرات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقاطع مفبركة".

وأدانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الخميس (21 يونيو/ حزيران الماضي) قطع الإنترنت عن أبناء الشعب العراقي "لأي سبب كان"، مشيرة إلى أن هذه العملية "مخالفة قانونية" وسلب لحق من حقوق المواطنة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد شدد اليوم، على أنه لن يتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجبه، فيما أشار إلى أن الحكومة تواصل اللقاءات مع المواطنين لاستقبال طلباتهم والاستجابة لها.