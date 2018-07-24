الحوثي: التحالف خطف طائرة الصليب الأحمر

أدان محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تغيير مسار طائرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي، أثناء توجهها إلى جيبوتي.

© AP Photo / Hermann J. Knippertz اليونيسيف: الأمراض المنقولة عبر المياه تهدد اليمنيين

القاهرة — سبوتنيك . وقال الحوثي على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "ندين اختطاف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لطائرة الصليب وتغيير وجهتها، وهذا دليل على تصرف من يرفض السلام".

وأضاف الحوثي: "ندين استمرار الحظر الجوي على اليمن ونعتبر عدم الاستجابة للمبعوث بفتح مطار صنعاء ورفع الحظر عنه جريمة متعمدة يمارسها العدوان في حربه الاقتصادية على الشعب ليزداد تفاقم الوضع المعيشي".

وكان التحالف العربي قد اتهم على لسان متحدثه، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للصليب الأحمر بتهديد سلامة المجال الجوي بعد تغييرها لمسارها والطيران فوق منطقة العمليات والاشتباكات، مؤكدا إجبار الطائرة على الهبوط في مطار الملك عبد الله الاقليمي في جازان.

ندين اختطاف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لطائرةالصليب وتغيير وجهتهافهودليل ع تصرف من يرفض السلام

وندين استمرار الحظر الجوي على اليمن

ونعتبر عدم الاستجابةللمبعوث بفتح مطار صنعاءورفع الحظر عنه جريمة متعمده يمارسها العدوان في حربه الاقتصادية على الشعب ليزداد تفاقم الوضع المعيشي — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 24, 2018

جدير بالذكر أن النزاع الدامي في اليمن أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.