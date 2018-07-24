الحوثي: التحالف خطف طائرة الصليب الأحمر

وأضاف الحوثي: "ندين استمرار الحظر الجوي على اليمن ونعتبر عدم الاستجابة للمبعوث بفتح مطار صنعاء ورفع الحظر عنه جريمة متعمدة يمارسها العدوان في حربه الاقتصادية على الشعب ليزداد تفاقم الوضع المعيشي".
وكان التحالف العربي قد اتهم على لسان متحدثه، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للصليب الأحمر بتهديد سلامة المجال الجوي بعد تغييرها لمسارها والطيران فوق منطقة العمليات والاشتباكات، مؤكدا إجبار الطائرة على الهبوط في مطار الملك عبد الله الاقليمي في جازان.
ندين اختطاف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه لطائرةالصليب وتغيير وجهتهافهودليل ع تصرف من يرفض السلام— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 24, 2018
وندين استمرار الحظر الجوي على اليمن
ونعتبر عدم الاستجابةللمبعوث بفتح مطار صنعاءورفع الحظر عنه جريمة متعمده يمارسها العدوان في حربه الاقتصادية على الشعب ليزداد تفاقم الوضع المعيشي
جدير بالذكر أن النزاع الدامي في اليمن أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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