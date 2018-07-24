مسؤول إسرائيلي: "حماس" تقيم مصانع صواريخ في لبنان وتأخذ سكان غزة "رهائن"

ونقلت الهيئة تصريحات دانون، التي أدلى بها خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، التي قال فيها: "حماس وسعت خلال الأشهر الأخيرة نشاطاتها على الأراضي اللبنانية ووسعت تعاونها مع حزب الله".
وأضافت الهيئة أن دانون توجه إلى أعضاء مجلس الأمن قائلا: "الكثير من الشخصيات في هذا المبنى نسوا من هي حركة حماس، فهي التي تقوم بأعمال إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل، كما تحتجز سكان قطاع غزة كرهائن".
وتابع: "إن حركة حماس أصبحت مشكلة دولية وحان الوقت كي يعلن عنها مجلس الأمن الدولي حركة إرهابية كونها لا تختلف عن تنظيم "القاعدة" أو "داعش" الإرهابيين".
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