في خضم المظاهرات العراقية... إنقاذ مليار دينار من النيران في ديالى

أعلنت محافظة ديالى العراقية، اليوم الثلاثاء، أن دفاعها المدني استطاع إخماد حريق نشب داخل سوق شعبي غربي بعقوبة، وأن شجاعة مفرزة الإطفاء أنقذت الموقف.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، أوضح مسؤول محلي في محافظة ديالى، أن قيمة البضائع التي تم إنقاذها في الحريق الذي تم إخماده داخل سوق شعبي غربي ب‍عقوبة بلغت مليار دينار.

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وقال عضو مجلس قضاء بعقوبة قحطان البياني، إن "حريقا اندلع في محل للعطور داخل سوق المفرق، (4 كم غربي بعقوبة)، وكاد أن يلتهم العشرات من المحال لولا شجاعة مفرزة من الإطفاء تدخلت وأخمدت النيران رغم صعوبة الموقف".

وأضاف البياتي، أن "سرعة إخماد الحريق أنقذت مليار دينار من البضائع كانت داخل المحال من نيران ملتهبة، وأمنت مصادر رزق العشرات"، لافتا إلى أن "الأضرار كانت مادية دون تسجيل إصابات بشرية".

وشهدت محافظة ديالى، خلال الأسابيع الماضية، ارتفاعا كبيرا في معدلات الحرائق.

كما وصلت التظاهرات إلى العاصمة بغداد، وتجددت في ساحة التحرير، التظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وإجراء إصلاحات حكومية، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعنف الذي استخدمته القوات الأمنية العراقية ضدهم.