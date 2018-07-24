اليمن... القوات الحكومية تسيطر على الطريق الدولي بين صعدة وحجة

سيطرت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، على طريق دولي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية يربطها بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

© AFP 2018 / Rahmat Gul الحوثي: التحالف خطف طائرة الصليب الأحمر

وأضاف العميد الأثلة: "نحن موجودون الآن على مشرف مركز مديرية باقم، والجيش سيطر على مناطق جديدة في مديريتي كتاف وباقم، وكبد المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات".

واستطرد: "مليشيا الحوثي الانقلابية حاولت إعاقة تقدم الجيش من خلال الألغام، التي زرعتها لكن تم انتزاع كميات كبيرة منها والتقدم والسيطرة على مواقع عدة في وقت زمني قصير، ومازلنا نواصل التقدم لتحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم".

وتابع: "نشيد بدول التحالف العربي والدعم الذي تقدمه لقوات الجيش ومساندتهم لها في كل العمليات العسكرية لقطع إمدادات مليشيا الحوثي الانقلابية".