اليمن..."أنصار الله" تشن هجوما ضد قوات هادي في تعز

دارت مواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن "أنصار الله" نفذت اليوم، هجوما على تجمع لقوات هادي في مفرق وادي العقمة بمديرية الوازعية غرب تعز".

وأضاف: "نحو تسعة قتلى وجرحى سقطوا في الهجوم، وتم خلاله إعطاب آلية مدرعة و3 أطقم عسكرية".

ويأتي الهجوم بعد ساعات من استعادة قوات الرئيس هادي جبال الحناية والغيل في أطراف مديرية الوازعية، بهجوم أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف "أنصار الله"، حسب الجيش اليمني.

وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "دارت مواجهات بين قوات الرئيس هادي و"أنصار الله" في محيط جبل العويد ومناطق المضابي والنبيع والنوبة بمديرية مقبنة غرب تعز.

وأشار إلى أن المواجهات امتدت إلى مواقع في عزلة اليمن وجبل القوز جنوب مديرية مقبنة.

ولفت إلى تجدد المواجهات في محيط تبة ياسين ومواقع غرب جبل هان غرب مدينة تعز، ومحيط تبة الخزان وجبل القارع، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف "أنصار الله" خلال المواجهات.