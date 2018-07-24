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01:15 25 يوليو/ تموز 2018
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    اجتماع مجلس النواب الليبي ونظيره المصري

    مجلس النواب الليبي يعلن موعد التصويت على استفتاء مسودة الدستور

    © Sputnik . mostafa el atar
    العالم العربي
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    أعلن مجلس النواب الليبي، أن يوم الاثنين المقبل 30 يوليو/تموز، موعدا للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد.

    بنغازي — سبوتنيك. أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله أبليحق، بمدينة طبرق، شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء 24 تموز/يوليو ، أن مجلس النواب الليبي سوف يقوم بالتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الليبي يوم الاثنين 30 تموز/يوليو القادم.

    ليبيا
    © REUTERS / ISMAIL ZITOUNY
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    وقال أبليحق، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "استيفـاء للاستحقـاقـات الملقاة على عاتق مجلـس النواب وإلى ما قرره المجلس خلال جلسته الماضية بتحديد جلسة الاثنين المُقبل 30 من شهر تموز/يوليو الجاري، موعدا للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد انتهاء المجلس من مناقشته".

    وأضاف الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أن: "هيئة رئاسة مجلس النواب تدعوا كافة السادة أعضاء المجلس لحضور جلستي المجلس التي سوف تعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 30 و31 تموز/يوليو 2018 ".

    وأوضخ أبليحق:

    خلال الجلسة الماضية التي انعقدت في مدينة طبرق، كانت أهم البنود التي تم مناقشتها هي بند تقسيم ليبيا إلى ثلاثة دوائر وحصول الدستور على أغلبية الثلثين زائد واحد على مستوى ليبيا بالإضافة إلى التصويت بنعم أو لا بدون اشتراط ذكر الأسباب لمن يقول لا".

    وأشار إلى أنه: "تمت مناقشة عدد من الضوابط الرقابية والأحكام بمواد القانون التي من شأنها أحكام مراقبة خلال عملية التصويت والفرز من أجل الحصول على أكبر قدر من النزاهة والشفافية وحماية عملية الاستفتاء من التزوير".

    وذكر بأن: "مجلس النواب قد ناقش كذلك تسهيل عملية التصويت لكل مواطن ليبي بما لا يخل بالرقابة عليها وما يحفز المواطن للمساهمة في اختيار دستور البلاد الذي يحمي حقوق المواطن ويحدد واجباته وكل هذا تم الانتهاء من مناقشتها وسوف يكون يوم الاثنين القادم التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد".

     

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    مشروع قانون, موعد, تصويت, مجلس النواب الليبي, ليبيا
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