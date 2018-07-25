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04:14 25 يوليو/ تموز 2018
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    عقيلة صالح في موسكو

    رئيس مجلس النواب الليبي يدين استهداف مركز للشرطة شرقي البلاد

    © Sputnik . mostafa el atar
    العالم العربي
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    استنكر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في مدينة طبرق شرقي البلاد، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا للشرطة في منطقة العقيلة غرب مدينة إجدابيا، فجر أمس الثلاثاء.

    بنغازي — سبوتنيك. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن: "رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للجيش الوطني الليبي يدين ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الغادر على مركز شرطة العقيلة فجر أمس الثلاثاء 24 تموز/يوليو، 2018".

    اجتماع مجلس النواب الليبي ونظيره المصري
    © Sputnik . mostafa el atar
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    وأضاف البيان أن:

    رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يتقدم بأحر التعازي لعائلات الشهداء مترحما على أرواحهم داعيا المولى عز وجل لهم أن يسكنهم فسيح جناته متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

    وجدد رئيس مجلس النواب الليبي "الدعوة للشعب الليبي إلى الاصطفاف صفا واحدا لمحاربة الإرهاب والفوضى في جميع المجالات و في كل مكان في ليبيا وذلك بدعم الجيش الوطني والأجهزة الأمنية والمخابراتية والشرطة والنيابات في جميع مستوياتها والقضاء لتحقيق دولة المؤسسات والقانون ولينعم الليبيون بالأمن والأمان والحرية والانتصار على الإرهاب والفوضى".

    وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة في وقد سابق خلال بيان صحفي أمس الثلاثاء، أن جنديا قــتل وأصيب ثلاثة جنود آخرين أثناء مطاردة العناصر التي نفذت الهجوم الذي استهدف مركز شرطة العقيلة فجر الثلاثاء.

    واستهدفت مجموعة إرهابية مسلحة، فجر الثلاثاء 24تموز/يوليو، مركزا للشرطة في منطقة العقيلة غرب مدينة إجدابيا.

    وتشهد ليبيا من حين لآخر اشتباكات بالأسلحة النارية بين مجموعات متفرقة تسطير على المدن الكبرى، في ظل غياب الحل السياسي الشامل.

     

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    الكلمات الدلالية:
    هجوم إرهابي, إدانة, مجلس النواب الليبي, عقيلة صالح, ليبيا
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