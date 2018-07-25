إعلام: سقوط قتلى ومصابين في هجوم انتحاري بمدينة السويداء السورية

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، عن سقوط قتلى ومصابين في مدينة السويداء السورية وذلك جراء هجوم انتحاري قام به إرهابيين.

وبحسب مصادر خاصة لـ " سانا "، نجحت الجهات المختصة والقوى الأمنية من قتل اثنين من الإرهابيين قبيل تفجير نفسيهما.

وأشار مراسل "سانا" أن إرهابيا فجر نفسه في منطقة السوق بمدينة السويداء ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المواطنين.

كما تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على قرى المتونة ودوما وتيما بريف السويداء الشمالي الشرقي، واستطاع الجيش السوري من قتل أربعة عناصر من "داعش".